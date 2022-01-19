ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе вторые сутки подряд сохраняется "тишина"

Новина українською →
Донбасс, Среда 19 января 2022 17:16
На Донбассе вторые сутки подряд сохраняется "тишина" Фото: На Донбассе вторые сутки подряд сохраняется "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 19 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 18 января.

При этом 17 января боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а 16 января в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января
Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше