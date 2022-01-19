На Донбасі другу добу поспіль зберігається "тиша"
Фото: на Донбасі другу добу поспіль зберігається" тиша " (facebook.com/mod.mil.rus)
У середу, 19 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.
Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 18 січня.
При цьому 17 січня бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі, а 16 січня в результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий.