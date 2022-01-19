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На Донбасі другу добу поспіль зберігається "тиша"

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Донбас, Середа 19 січня 2022 17:16
На Донбасі другу добу поспіль зберігається "тиша" Фото: на Донбасі другу добу поспіль зберігається" тиша " (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 19 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 18 січня.

При цьому 17 січня бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі, а 16 січня в результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий.

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