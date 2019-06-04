На Донбассе во вторник ранили одного военного

От начала суток, 4 июня, враг трижды нарушил режим прекращения огня, при этом один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов, ранено одного военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений со станковых противотанковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил - вблизи города Авдеевка из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а также в районе населенного пункта Опытное - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг с направления населенного пункта Садовый из снайперского оружия обстрелял позиции украинских защитников вблизи поселка Золотое-4.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в течение прошлых суток, 3 июня, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Отмечается, что из них шесть раз применились запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм.