На Донбассе во вторник ранены четверо украинских военных

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 25 июня, двое украинских военнослужащих получили ранения и двое были травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов.

"По оперативной информации, с начала текущих суток, в результате активного применения противником гранатометного огня, в рядах украинских войск есть санитарные потери: двое украинских воинов ранены и еще двое травмированы", - сообщили в Министерстве обороны.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы с боевых позиций и оказана медицинская помощь.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Огонь из артиллерии и минометов противник сегодня пока по вел, но активно применял гранатометы различных типов", - говорится в сообщении.

Так, в 2.00, по направлению н.п. Саханка, российско-оккупационные войска обстреляли из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия окраину с. Лебединское. Также в половине седьмого утра противник совершил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Авдеевки.

Кроме того, около 9 утра зафиксирован вражеский обстрел из автоматических и ручных гранатометов в районе с. Шумы.

Напомним, 24 июня боевики на Донбассе 44 раза нарушили режим прекращения огня с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, были ранены четверо украинских военных.

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе 23 июня боевики совершили 34 обстрела, вследствие которых получили ранения трое украинских военных из числа операции Объединенных сил.