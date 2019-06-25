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На Донбассе во вторник ранены четверо украинских военных

Новости » Происшествия    25.06.2019 - 13:05
На Донбассе во вторник ранены четверо украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com)

Боевики активно применяли гранатометный огонь

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 25 июня, двое украинских военнослужащих получили ранения и двое были травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов.

"По оперативной информации, с начала текущих суток, в результате активного применения противником гранатометного огня, в рядах украинских войск есть санитарные потери: двое украинских воинов ранены и еще двое травмированы", - сообщили в Министерстве обороны.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы с боевых позиций и оказана медицинская помощь.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Огонь из артиллерии и минометов противник сегодня пока по вел, но активно применял гранатометы различных типов", - говорится в сообщении.

Так, в 2.00, по направлению н.п. Саханка, российско-оккупационные войска обстреляли из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия окраину с. Лебединское. Также в половине седьмого утра противник совершил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Авдеевки.

Кроме того, около 9 утра зафиксирован вражеский обстрел из автоматических и ручных гранатометов в районе с. Шумы.

Напомним, 24 июня боевики на Донбассе 44 раза нарушили режим прекращения огня с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, были ранены четверо украинских военных.

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе 23 июня боевики совершили 34 обстрела, вследствие которых получили ранения трое украинских военных из числа операции Объединенных сил.

На Донбассе ранены четверо украинских военных Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины
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