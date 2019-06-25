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На Донбасі у вівторок поранені четверо українських військових

Новини » Надзвичайні події    25.06.2019 - 13:05
На Донбасі у вівторок поранені четверо українських військових
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com)

Бойовики активно застосовували гранатометний вогонь

У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 25 червня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення та двоє були травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони.

Бойовики обстрілювали позиції ООС з гранатометів.

"За оперативною інформацію, з початку поточної доби, внаслідок активного застосування противником гранатометного вогню, у лавах українських військ є санітарні втрати: двоє українських воїнів поранені та ще двоє травмовані", - поінформували у Міністерстві оборони.

Усіх постраждалих було оперативно евакуйовано з бойових позицій та надано медичну допомогу.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі проведення операції зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Вогонь з артилерії і мінометів противник сьогодні поки за вів, але активно застосовував гранатомети різних типів", - сказано у повідомленні.

Так, о 02.00, з напрямку н.п. Саханка, російсько-окупаційні війська обстріляли з ручних гранатометів РПГ та стрілецької зброї околиці с. Лебединське. Також о пів на сьому ранку противник здійснив кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів у бік захисників Авдіївки.

Крім того, близько 9 ранку зафіксовано ворожий обстріл з автоматичних та ручних гранатометів у районі с. Шуми.

Нагадаємо, 24 червня бойовики на Донбасі 44 рази порушили режим припинення вогню з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння. Так, були поранені четверо українських військових.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі 23 червня бойовики здійснили 34 обстріли, внаслідок яких отримали поранення троє українських військових з числа операції Об'єднаних сил.

На Донбасі поранені четверо українських військових Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші
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