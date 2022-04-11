UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Донбассе ВСУ за неделю отбили 51 вражескую атаку. Названо количество разбитой техники

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военные группировки Объединенных сил отбили на Донбассе в течение недели 51 вражескую атаку, а также нанесли российским оккупантам значительные потери в военной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергея Гайдая.

Так, по данным чиновника, украинские военные на этой линии фронта за неделю уничтожили:

  • 39 вражеских танков,
  • 70 единиц бронированной техники,
  • 55 единиц автомобильной техники,
  • 22 артиллерийские системы,
  • 17 беспилотных летательных аппаратов,
  • 4 самолета,
  • 6 вертолетов,
  • 5 крылатых ракет.

Добавим, что 11 апреля военные ВСУ отбили атаку российских войск под Золотым в Луганской области, после чего оккупанты отошли и стали обстреливать дома в населенном пункте.

Ранее сообщалось, что за минувший день украинские военные сбили российский Су-34, несколько ракет, 3 БПЛА и 4 вертолета (Ми-24, Ка-52 "Аллигатор").

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонбассВойна России против Украины