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На Донбассе во время обстрелов ранили украинского военного, - ООС

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 18:22
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Боевики 8 ноября обстреляли украинские позиции семь раз

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в четверг, 8 ноября, в результате обстрелов со стороны боевиков один укранський военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики в течение дня 7 раз обстреляли оборонительные укрепления украинских военнослужащих. Один раз зафиксировали применение запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировали на Луганском направлении", - отметили в ООС.

В частности, возле Крымского, боевики применили также минометы калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы захватчиков фиксировались в районах населенных пунктов Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Широкино.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен", - добавили в пресс-центре.

На Донбассе во время обстрелов ранили украинского военного, - ООС

Напомним, за прошедшие сутки, 7 ноября, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков трое украинских военных получили ранения. Боевики провели 19 обстрелов. Украинские военные 10 раз ответили на атаки, не нарушая минские соглашения.

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Темы: Новости ООС
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