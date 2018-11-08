На Донбасі під час обстрілів поранили українського військового, - ООС

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Бойовики 8 листопада обстріляли українські позиції сім разів

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у четвер, 8 листопада, внаслідок обстрілів з боку бойовиків один укранський військовий дістав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що бойовики протягом дня 7 разів обстріляли оборонні укріплення українських військовослужбовців. Одного разу зафіксували застосування забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність противника зафіксовано на Луганському напрямку", - зазначили в ООС.

Зокрема, біля Кримського, бойовики також застосували і міномети калібру 82 мм. Крім того, обстріли загарбників фіксувалися у районах населених пунктів Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Широкине.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових. У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил був поранений", - додали в прес-центрі.

Нагадаємо, минулої доби, 7 листопада, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків троє українських військових отримали поранення. Бойовики провели 19 обстрілів. Українські військові 10 разів відповіли на атаки, не порушуючи мінські угоди.