На Донбассе во время обстрела ранили гражданского

На Донбассе вечером в четверг, 11 июля, во время артиллерийского обстрела со стороны боевиков получил ранения гражданский житель населенного пункта Чермалык. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрел произошел около 20:00, в результате чего получил ранения гражданин Украины 1970 года рождения. По предварительным данным, снаряд упал во дворе частного дома.

"Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого. Пострадавший незамедлительно был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Состояние пострадавшего крайне тяжелое", - отметили в пресс-центре.

Также добавили, что украинские подразделения подавили вражескую огневую активность, применяя вооружение БМП.

Напомним, ранее на Донбассе под обстрел в Гранитном попал автомобиль главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.