На Донбассе временно возобновился пропуск на одном из КПВВ

В Донецкой области боевики возобновили пропуск граждан через смежный контрольно-пропускной пункт въезда-выезда с "Новотроицким". С начала суток с оккупированной территории прибыли 38 человек.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как отметили пограничники, 13 июля российская оккупационная администрация возобновила пропуск на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь.

"По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны временно оккупированной территории на въезд на контролируемую территорию прибыло 38 человек и 8 автомобилей", - сообщили в ГПСУ.

Также с начала суток КПВВ "Станица Луганская" пересекли 710 человек: 481 на подконтрольную территорию и 229 - на оккупированную.

При этом работа КПВВ "Марьинка" остается заблокированной со стороны боевиков.

"Пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданским лицам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможность не пропуска со стороны оккупантов. Также отмечают - в случае отказа в пересечении, оставаться в серой зоне опасно из-за возможных обстрелы боевиков, поэтому следует немедленно возвращаться в сторону контролируемой территории Украины", - добавили пограничники.

Отметим, ранее боевики сообщали, что будут выпускать из оккупированной территории Донецкой области лишь тех, кто имеет пропуски на подконтрольной территории Украины. Въезд в ОРДО разрешен лишь при наличии разрешения так называемого "Межведомственного оперативного штаба" боевиков. Также все приезжие в "ДНР" должны будут пройти обсервация в больницах боевиков.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина может упростить пересечение КПВВ на Донбассе для пенсионеров.

Также сообщалось, что в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.