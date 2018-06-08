На Донбассе возросло число случаев гибели военных РФ из-за подрыва на собственных минах, - ГУР

Командование РФ активизировало работу по оборудованию огневых позиций вдоль линии соприкосновения

На оккупированном Донбассе возросло количество случаев гибели военнослужащих Российской Федерации (РФ) в результате подрыва на собственных минах. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Так, по данным разведки, командование РФ активизировало работу по оборудованию огневых позиций вдоль линии соприкосновения.

"С начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья военнослужащих российских оккупационных войск, которые подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях, установленных в тылу их подразделений", - сообщил он.

Кроме того, Мотузяник сообщил, что боевики на Донбассе осуществляют минирование местности противопехотными минами российского производства, которые запрещены международным правом.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за неделю.