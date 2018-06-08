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На Донбасі зросла кількість випадків загибелі військових РФ внаслідок підриву на власних мінах, - ГУР

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 15:00
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Командування РФ активізувало роботу з обладнання вогневих позицій вздовж лінії зіткнення

На окупованому Донбасі зросла кількість випадків загибелі військовослужбовців Російської Федерації (РФ) внаслідок підриву на власних мінах. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Так, за даними розвідки, командування РФ активізувало роботу з обладнання вогневих позицій вздовж лінії зіткнення.

"З початку червня значно зросла кількість випадків загибелі та каліцтва військовослужбовців російських окупаційних військ, які підірвались на власних мінно-вибухових загородженнях, встановлених в тилу їх підрозділів", - повідомив він.

Крім того, Мотузяник повідомив, що бойовики на Донбасі здійснюють мінування місцевості протипіхотними мінами російського виробництва, які заборонені міжнародним правом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 5,3 тис. порушень режиму припинення вогню за тиждень.

Внаслідок бойових дій поблизу Кримського поранено двох військових, - Міноборони Місія ОБСЄ готова сприяти запуску Донецької фільтрувальної станції
Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, розвідка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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