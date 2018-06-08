На Донбасі зросла кількість випадків загибелі військових РФ внаслідок підриву на власних мінах, - ГУР

Командування РФ активізувало роботу з обладнання вогневих позицій вздовж лінії зіткнення

На окупованому Донбасі зросла кількість випадків загибелі військовослужбовців Російської Федерації (РФ) внаслідок підриву на власних мінах. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Так, за даними розвідки, командування РФ активізувало роботу з обладнання вогневих позицій вздовж лінії зіткнення.

"З початку червня значно зросла кількість випадків загибелі та каліцтва військовослужбовців російських окупаційних військ, які підірвались на власних мінно-вибухових загородженнях, встановлених в тилу їх підрозділів", - повідомив він.

Крім того, Мотузяник повідомив, що бойовики на Донбасі здійснюють мінування місцевості протипіхотними мінами російського виробництва, які заборонені міжнародним правом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 5,3 тис. порушень режиму припинення вогню за тиждень.