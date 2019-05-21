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На Донбассе возросло число пересечений линии разграничения

Новости » Общество    21.05.2019 - 09:36
На Донбассе возросло число пересечений линии разграничения
Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ работают в штатном режиме

На Донбассе за последние сутки возрос поток транспорта и пассажиров, пересекающих линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Всего через КПВВ проследовало 39,3 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств. Больше всего людей воспользовались КППВВ "Станиця Луганская" - 10 тыс. 530 человек. Самый низкий поток наблюдался в КПВВ "Гнутове" - 4 тыс. 190 человек.

При этом пограничники остановили несколько нарушений - в частности, перемещение незадекларированных товаров: смартфоны и аксессуары к ним, средства гигиены и обувь на общую сумму почти 255 тысяч гривен. Товар был изъят и передан таможенникам.

"Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме", - отметили в пресс-службе ГПСУ.

Напомним, 11 апреля в КПВВ "Новотроицкое" во время пересечения линии разграничения умер муж 1936 года рождения. Ему внезапно стало плохо, пограничники вызвали медиков. Прибыв за менее, чем полчаса, медики констатировали смерть мужчины.

 

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Новости Украины Государственная пограничная службаДонбассКПВВ
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