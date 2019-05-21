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На Донбасі зросла кількість перетину лінії розмежування

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 09:36
На Донбасі зросла кількість перетину лінії розмежування
Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ працюють у штатному режимі

На Донбасі за останню добу зріс потік транспорту та пасажирів, які перетинають лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держприкордонслужбу.

Загалом через КПВВ прослідувало 39,3 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів. Найбільше людей скористалися КППВВ "Станиця Луганська" - 10 тис. 530 осіб. Найнижчий потік спостерігався у КПВВ "Гнутове" - 4 тис. 190 осіб. 

При цьому прикордонники зупинили кілька порушень - зокрема, переміщення незадекларованих товарів: смартфони і аксесуари до них, засоби гігієни та взуття на загальну суму майже 255 тисяч гривень. Товар було вилучено та передано митникам.

"Наразі усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі", - зазначили у прес-службі ДПСУ.

Нагадаємо, 11 квітня у КПВВ "Новотроїцьке" під час перетину лінії розмежування помер чоловік 1936 року народження. Йому раптово стало зле, прикордонники викликали медиків. Прибувши за менш, як півгодини, медики констатували смерть чоловіка.

 

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