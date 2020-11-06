Украина 10 ноября откроет два новых КПВВ на Донбассе

На следующей неделе Украина выполнит одно из условий прошлогодней нормандской встречи. В следующий вторник, 10 ноября, украинская сторона откроет два новых контрольных пункта въезда и выезда (КПВВ) на Донбассе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на КПВВ "Счастье".
По словам главы государства, на следующей неделе откроют КПВВ "Счастье" в Луганской области и КПВВ "Золотое" в Донецкой области.
"Мы уже 10-го (ноября - ред.) откроем два КПВВ. Это "Счастье" и "Золотое". Все готово для того, чтобы были как пешеходный переход, так и автомобильный. Отдельно есть полоса для гуманитарных грузов. Это одно из условий нормандской встречи", - добавил Зеленский.
Президент України Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ на КПВВ «Щастя», Луганщина.
Президент України Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ на КПВВ «Щастя», Луганщина.Posted by Офіс Президента України on Friday, November 6, 2020
Напомним, на новом КПВВ "Счастье" будет открыт сервисный хаб, где жители оккупированных районов смогут получить банковские, пенсионные и другие услуги.
В то же время до 15 ноября остается закрытым КПВВ "Станица Луганская". Пропуск лиц через пункт пропуска приостановлен из-за распространения коронавируса в ОРДЛО.