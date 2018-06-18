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На Донбасі відновив роботу пункт пропуску "Майорське"

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 08:32
Фото: КПВВ "Майорське" (facebook.com/LlutsenkoYuri)
Фото: КПВВ "Майорське" (facebook.com/LlutsenkoYuri)

КПВВ "Майорське" з ранку працює в штатному режимі

У Донецькій області сьогодні відновив роботу контрольний пункт пропуску (КПВВ) "Майорське". Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

"Сьогодні, 18 червня, відновлено роботу КПВВ "Майорське". Даний контрольно-пропускний пункт, як і всі інші в районі проведення операції Об'єднаних сил, працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

 

УВАГА! Відновлено роботу КПВВ «Майорське» #ООС #операція_ОС Сьогодні, 18 червня, відновлено роботу КПВВ...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 17 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, 16 червня на Донбасі закрили один з КПВВ у зв'язку з призупиненням пропуску з окупованих районів. Окупаційна адміністрація закривала на реконструкцію свій пункт у Горлівці. За повідомленнями сепаратистських ЗМІ, за вихідні на пункті пропуску встановили критий коридор для пішого перетину. Крім того, там з'явилися три смуги під легковий, вантажний автотранспорт і автобуси.

 

Кабмін ухвалить новий документ про перетин КПВВ на лінії розмежування, - Черниш
Теги публікації: Донецьк, Горлівка, Донбас, Майорск, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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