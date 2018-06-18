На Донбасі відновив роботу пункт пропуску "Майорське"

КПВВ "Майорське" з ранку працює в штатному режимі

У Донецькій області сьогодні відновив роботу контрольний пункт пропуску (КПВВ) "Майорське". Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

"Сьогодні, 18 червня, відновлено роботу КПВВ "Майорське". Даний контрольно-пропускний пункт, як і всі інші в районі проведення операції Об'єднаних сил, працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 червня на Донбасі закрили один з КПВВ у зв'язку з призупиненням пропуску з окупованих районів. Окупаційна адміністрація закривала на реконструкцію свій пункт у Горлівці. За повідомленнями сепаратистських ЗМІ, за вихідні на пункті пропуску встановили критий коридор для пішого перетину. Крім того, там з'явилися три смуги під легковий, вантажний автотранспорт і автобуси.