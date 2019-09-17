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Авдеевка осталась без воды

Новости » Общество    17.09.2019 - 12:56
Авдеевка осталась без воды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Остановлена Донецкая фильтровальная станция

Авдеевка, поселок Верхнеторецкое и село Васильевка остались без воды в связи с ремонтом на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса".

Сообщается, что воды не будет до 18 сентября.

"По заявке энергоснабжающих предприятий с 8.00 17 сентября до 16.00 18 сентября с целью проведения ремонтных работ остановлен Донецке фильтровальную станцию. Прекращена подача воды потребителям города Авдеевка, поселка городского типа Верхнеторецкое и села Васильевка", - сказано в сообщении.

Напомним, в Луганской области без водоснабжения остались около 80 000 человек.19 августа из-за задолженности за электроснабжение отключены объекты КП "Лисичанскводоканал".

Как писало РБК-Украина ранее, 31 июля в городе Лисичанск (Луганская область) вследствие задолженности была отключена насосная станция. Отмечалось, что без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов). Вода к потребителям поступала самотеком.

Отметим также, президент Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключения воды на Донбассе. Он хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. После этого Кабмин запретил отключать электроэнергию для "Воды Донбасса".

В Луганской области обьявили о массовом отключении воды  В Лисичанске частично возобновили водоснабжение
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