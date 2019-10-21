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На Донбассе в воскресенье обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 07:15
На Донбассе в воскресенье обошлось без потерь среди украинских военных
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 12 раз открывали огонь по позициям ООС

В течение воскресенья, 20 октября, российско-оккупационные силы в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, вооруженные формирования Российской Федерации с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия открывали огонь по позициям украинских военных в районе Богдановки, Водяного, Песков, Авдеевки, Новомихайловки, Славного, Крымского, Орехово, а также на участке разведения сил вблизи Золотого-4. В результате вражеских обстрелов ни один военный не пострадал.

Кроме того, с начала 21 октября оккупанты трижды нарушили режим "тишины" в зоне проведения ООС на Донбассе. Российские наемники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Водяного, Пищевика и Попасной.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.

На Донбассе в воскресенье обошлось без потерь среди украинских военных

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли участок разведения сил вблизи населенного пункта Золотое-4. Также оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Орехово.

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