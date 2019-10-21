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На Донбасі у неділю обійшлося без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 07:15
На Донбасі у неділю обійшлося без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціям ООС

Впродовж неділі, 20 жовтня, російсько-окупаційні сили в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, збройні формування Російської Федерації з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем і стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціям українських військових в районі Богданівки, Водяного, Пісків, Авдіївки, Новомихайлівки, Славного, Кримського, Оріхового, а також на ділянці розведення сил поблизу Золотого-4. В результаті ворожих обстрілів жоден військовий не постраждав.

Крім того, з початку 21 жовтня окупанти тричі порушили режим "тиші" в зоні проведення ООС на Донбасі. Російські найманці з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Водяного, Пищевика та Попасної.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - зазначили у штабі ООС.

На Донбасі у неділю обійшлося без втрат серед українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі з гранатометів обстріляли ділянку розведення сил поблизу населеного пункту Золоте-4. Також окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли Горіхово.

Бойовики знову обстріляли позиції ООС в районі розведення сил Бойовики у суботу обстріляли Золоте з мінометів
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