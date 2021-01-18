На Донбассе в воскресенье боевики дважды нарушили перемирие

В течение прошлых суток, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Утром в воскресенье сообщалось, что за сутки, 16 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы четыре случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе активизировали боевую подготовку. Они проводят практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений, расчетов противотанковых ракетных комплексов.