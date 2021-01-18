ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Донбасі в неділю бойовики двічі порушили перемир'я

Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 17 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

Популярні новини

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Вранці в неділю повідомлялося, що за добу, 16 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані чотири випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає.

РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі активізували бойову підготовку. Вони проводять практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбасобстрел