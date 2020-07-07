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На Донбасі воювали 20 найманців з Франції, - Офіс генпрокурора

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 19:48
На Донбасі воювали 20 найманців з Франції, - Офіс генпрокурора
Фото: найманці з французького легіону (militaryarms.ru)
Автор: Максим Зайченко

20 громадян Франції воювали на боці бойовиків

20 найманців з Франції беруть участь в бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. Вони представляють так званий французький Іноземний легіон - військове з'єднання, що входить до складу сухопутних військ Франції та комплектоване переважно з іноземців.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

У відомстві зазначають, що ці найманці є громадянами Франції.

"Прокурори встановили, що з 2014 року по даний час 20 громадян Французької Республіки брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків", - йдеться в повідомленні

Департамент нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту вніс ці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають довічне ув'язнення та конфіскацію майна.

В Офісі генпрокурора також відзначають, що дії французьких найманців є порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Проводити досудове розслідування у цій справі доручено слідчим Служби безпеки України.

Раніше РБК-Україна писало, що у Малі під час антитерористичної операції загинув український військовослужбовець французького Іноземного легіону.

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