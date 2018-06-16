Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі примусово посадили легкий літак без дозволу на польоти

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 10:17
Фото: літак на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: літак на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Легкий літак здійснював політ в районі Старобешева

На Донбасі військові примусили до посадки легкий літак, у якого не було дозволу на польоти. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що близько 06:30 пост повітряного спостереження Національної гвардії України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області помітив легкомоторний літак і повідомив про це пункту управління протиповітряної оборони.

"Вжитими заходами двомісний літальний апарат Х-32 "Бекас" примусили до посадки. Керували легкомоторним літальним апаратом два громадянина України без отримання відповідних дозволів Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Затриманих передали поліції, вирішується питання про притягнення їх до відповідальності.

 

Літак примусили до посадки та затримали #ООС #операція_ОС В Об’єднаних силах продовжується робота з посилення системи...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі закрили один з КПВВ у зв'язку з призупиненням пропуску з окупованих районів.

 

Бойовики за добу 36 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся