На Донбасі примусово посадили легкий літак без дозволу на польоти

Легкий літак здійснював політ в районі Старобешева

На Донбасі військові примусили до посадки легкий літак, у якого не було дозволу на польоти. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що близько 06:30 пост повітряного спостереження Національної гвардії України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області помітив легкомоторний літак і повідомив про це пункту управління протиповітряної оборони.

"Вжитими заходами двомісний літальний апарат Х-32 "Бекас" примусили до посадки. Керували легкомоторним літальним апаратом два громадянина України без отримання відповідних дозволів Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Затриманих передали поліції, вирішується питання про притягнення їх до відповідальності.

Літак примусили до посадки та затримали #ООС #операція_ОС В Об’єднаних силах продовжується робота з посилення системи... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі закрили один з КПВВ у зв'язку з призупиненням пропуску з окупованих районів.