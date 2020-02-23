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На Донбассе в КПВВ в очередях застряли более 300 автомобилей

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 11:58
На Донбассе в КПВВ в очередях застряли более 300 автомобилей
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

За прошедшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась

В контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на утро воскресенья, 23 февраля, в оба направления образовались очереди из 320 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода. Также сообщается, что пропускные операции сегодня утром начались вовремя.

"Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 60/50; "Гнутово" - 20/40" , - информируют пограничники.

Указано также, что за прошедшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась, через КПВВ последовало почти 36,4 тысячи человек и более 4,2 тысячи транспортных средств.

Напомним, 19 февраля была восстановлена работа контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка". Так, 18 февраля на КПВВ проводились работы по обновлению электрических сетей. На данный момент КПВВ работает в штатном режиме по зимнему графику.

Как писало РБК-Украина, Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Золотое" в районе разведения сил и средств на Донбассе. Договоренность об открытии КПВВ "Золотое" были достигнуты на нормандской встрече в Париже в декабре 2019 года, однако его не могут открыть из-за отсутствия готовности со стороны ОРДЛО.

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