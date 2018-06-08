На Донбассе увеличилась интенсивность боев, ранены 4 военных, - штаб

Боевики за сутки 37 раз обстреляли украинские позиции

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе увеличилась интенсивность боев, за минувшие сутки ранения получили 4 украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения увеличилась, всего за сутки зафиксированы 37 обстрелов. На Луганском направлении бои продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

На Горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. На Донецком - в районе населенного пункта Каменка. Кроме того, есть признаки обострения ситуация на Мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединский, где противник выпустил не менее 85 мин и снарядов.

"За прошедшие сутки в боях ранения получили четверо наших воинов, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь", - говорится в сообщении.

Зведення станом на 7:00 8 червня 2018 року Минулої доби, 7 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 7 червня 2018 р.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригрозил Украине "тяжелыми последствиями" в случае наступления на Донбассе.