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На Донбасі зросла інтенсивність боїв, поранено 4 військових, - штаб

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 08:17
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики за добу 37 разів обстріляли українські позиції

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зросла інтенсивність боїв, за минулу добу поранення отримали 4 українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення збільшилася, всього за добу зафіксовано 37 обстрілів. На Луганському напрямі бої тривали в районах населених пунктів Кримське і Новотошківське.

На Горлівському напрямі бої не припиняються поблизу селища Зайцеве. На Донецькому - в районі населеного пункту Кам'янка. Крім того, є ознаки загострення ситуація на Маріупольському напрямку - в районах селищ Водяне та Лебединський, де противник випустив не менше 85 мін і снарядів.

"За минулу добу в боях поранення отримали четверо наших воїнів, їх негайно евакуювали в госпіталь", - йдеться в повідомленні.

 

Зведення станом на 7:00 8 червня 2018 року Минулої доби, 7 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 7 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив Україні "тяжкими наслідками" у разі наступу на Донбасі.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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