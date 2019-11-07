На Донбассе утром ранили украинского военного

С начала четверга, 7 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министрества обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:30 незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оба обстрелы произошли около 05:00 утра.

Так, из пулеметов крупного калибра и ручных гранатометов под вражеский обстрел попали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское, что на луганском направлении. Еще одно нарушение тишины произошло вблизи Водяного на донецком направлении, там оккупанты обстреливали украинских военных из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Этими сутками один военнослужащий из состава Объединенных сил с ранением доставлен в военный мобильный госпиталь", - добавили в Минобороны.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 7 ноября 2019 (mil.gov.ua)

Напомним, за прошедшие сутки, 6 ноября, в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены 4 украинских военнослужащих. Оккупанты применяли минометы 82-го калибра, запрещенные минскими соглашениями.