На Донбассе утром ранили украинского военного

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов

С начала текущих суток, 7 июля 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе ранили одного украинского военнослужащего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, российско-оккупационные войска 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом в трех случаях враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты (БМП) и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинских военных в районе населенных пунктов Широкино, Богдановка, Новолуганское, Золотое-4 и Попасная.

"В результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших защитников Украины есть раненый военнослужащий. Защитника доставили в медицинское учреждение", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 7 июля 2019

Напомним, за прошедшие сутки, 6 июля 2019 года, российские наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевые травмирования. Боевики применяли минометы 120-го и 82-го калибров и артиллерийские системы калибра 122 мм