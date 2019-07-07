На Донбасі зранку поранили українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів

Від початку поточної доби, 7 липня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранили одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому в трьох випадках ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння бойової машини піхоти (БМП) та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли українських військових в районі населених пунктів Широкине, Богданівка, Новолуганське, Золоте-4 та Попасна.

"Внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед наших захисників України є поранений військовослужбовець. Захисника доставлено до медичного закладу", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 7 липня 2019

Нагадаємо, минулої доби, 6 липня 2019, російські найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири - бойове травмування. Бойовики застосовували міномети 120-го та 82-го калібрів та артилерійські системи калібру 122 мм.