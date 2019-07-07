ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі зранку поранили українського військового

Новини » Надзвичайні події    07.07.2019 - 13:44
На Донбасі зранку поранили українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів

Від початку поточної доби, 7 липня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранили одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому в трьох випадках ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння бойової машини піхоти (БМП) та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли українських військових в районі населених пунктів Широкине, Богданівка, Новолуганське, Золоте-4 та Попасна.

"Внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед наших захисників України є поранений військовослужбовець. Захисника доставлено до медичного закладу", - зазначили у відомстві.

Карта ООС

Ситуація на Донбасі станом на 7 липня 2019

Нагадаємо, минулої доби, 6 липня 2019, російські найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири - бойове травмування. Бойовики застосовували міномети 120-го та 82-го калібрів та артилерійські системи калібру 122 мм.

Бойовики на Донбасі продовжують використовувати заборонене озброєння Бойовики продовжують спроби дискредитувати ЗСУ, - СЦКК
Новини України Министерство обороны РФДонбасобстрелсводкаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся