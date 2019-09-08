На Донбассе с утра придерживаются режима тишины

С начала суток, 8 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, с начала воскресенья российско-оккупационные войска ни разу не нарушили режим тишины вдоль линии боевого столкновения. Потерь среди украинских военнослужащих из состава Объединенных сил также не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к каверзным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск", - отметили в Минобороны.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 8 сентября 2019

Напомним, что за минувшие сутки, 7 сентября, российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе. Вражеские обстрелы фиксировались вблизи Лебединского, Старогнатовки, Талаковки, Новотроицкого, Богдановки, Новогригорьевки, Водяного, Пивденного, Шумов, Майорская и Новотошковского. Ни один украинский военный не пострадал.

Добавим, что 7 сентября в Черниговской области возле села Гончаровское во время перемещения техники вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования "Север".