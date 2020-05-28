На Донбассе умер командир танковой бригады

Сегодня, 28 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады. Ушел из жизни подполковник Юрий Межаков.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

По данным штаба, подполковник Межаков умер сегодня от остановки сердца.

Как отметили в командовании, умерший командир танковой бригады был настоящим офицером и профессионалом своего дела.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 мая на Донбассе в результате попадания вражеской пули в голову погиб 24-летний младший сержант 28-й отдельной механизированной бригады.

Также РБК-Украина писало, что 21 мая в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный и еще семеро воинов получили ранения.