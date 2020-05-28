На Донбасі помер командир танкової бригади

Сьогодні, 28 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади. З життя пішов підполковник Юрій Межаков.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

За даними штабу, підполковник Межаков помер сьогодні від зупинки серця.

Як наголосили в командуванні, померлий командир танкової бригади був справжнім офіцером та професіоналом своєї справи.

Межаков прийшов у 1-у танкову бригаду у 2018 році. Також він був начальником штабу 28-ї окремої механізованої бригади з 2014 по 2015 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 травня на Донбасі в результаті влучання ворожої кулі в голову загинув 24-річний молодший сержант 28-ї окремої механізованої бригади.

Також РБК-Україна писало, що 21 травня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий та ще семеро воїнів отримали поранення.