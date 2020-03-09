На Донбассе украинский военный получил боевое поражение

На Донбассе в течение текущих суток, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с населенными пунктами Широкино, Гнутово, Водяное. Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово, Зайцево, Новолуганского, Луганского и Авдеевки.

В штабе уточнили, что сегодня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

Напомним, на Донбассе сегодня, 9 марта, боевики атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Талаковка.