Боевики обстреляли военно-медицинский автомобиль ООС вблизи Талаковки

Фото: боевики обстреляли санитарный автомобиль (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики сбросили два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля

На Донбассе сегодня, 9 марта, боевики атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил (ООС) вблизи населенного пункта Талаковка. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что боевики использовали беспилотные летательные аппараты, из которых сбросили два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором было четко видна маркировка эмблемы Красного креста. В штабе отмечают, что никто из украинских защитников не пострадал.

В ООС заявили, что "преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями Российской Федерации всем правилам международного гуманитарного права по ведению боевых действий".

Напомним, на Донбассе, 8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

7 марта в окрестностях населенного пункта Марьинка снайпер боевиков ранил местного жителя. Ранения получил мужчина, который находился за рулем своего автомобиля. Украинские военные эвакуировали пострадавшего в медучреждение.