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На Донбассе украинский военный получил боевое поражение

Новости » Общество     09.03.2020 - 19:33
На Донбассе украинский военный получил боевое поражение
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики восемь раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе в течение текущих суток, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с населенными пунктами Широкино, Гнутово, Водяное. Пять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово, Зайцево, Новолуганского, Луганского и Авдеевки.

В штабе уточнили, что сегодня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

Напомним, на Донбассе сегодня, 9 марта, боевики атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Талаковка.

Боевики обстреляли военно-медицинский автомобиль ООС вблизи Талаковки На Донбассе с начала суток погиб военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма
Темы: Новости ООС
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