На Донбассе украинские защитники отбили семь атак врага и уничтожили шесть беспилотников

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага на территории Донбасса. На одной локации еще продолжается бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил .

Украинские воины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике. За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 2 боевые бронированные машины; 4 единицы автомобильной техники;

Напомним, о боевые действия в Луганской области рассказал председатель ОВА Сергей Гайдай. В частности, проинформировал о ситуации в Северодонецке и Лисичанске.

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