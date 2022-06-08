На Донбассе украинские защитники отбили семь атак врага и уничтожили шесть беспилотников

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага на территории Донбасса. На одной локации еще продолжается бой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.
Украинские воины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике. За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 2 боевые бронированные машины; 4 единицы автомобильной техники;
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Напомним, о боевые действия в Луганской области рассказал председатель ОВА Сергей Гайдай. В частности, проинформировал о ситуации в Северодонецке и Лисичанске.
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