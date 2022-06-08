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На Донбасі українські захисники відбили сім атак ворога та знищили шість безпілотників

Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога на території Донбасу. На одній локації ще триває бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Українські воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танка; 2 бойові броньовані машини; 4 одиниці автомобільної техніки;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, про бойові дії у Луганській області розповів голова ОВА Сергій Гайдай. Зокрема, проінформував про ситуацію в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

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