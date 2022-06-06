На Донбассе украинские военные отбили 10 атак врага и уничтожили два склада с боеприпасами

На Донбассе украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил .

Напомним, для контрнаступления Украине нужно не только современное оружие. Сейчас для ведения активных боевых действий ВСУ надо сформировать 6 новых бригад, а это - 25 тысяч военных.

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