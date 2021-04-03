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На Донбассе украинские правоохранители нашли схрон с боеприпасами боевиков

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 14:24
На Донбассе украинские правоохранители нашли схрон с боеприпасами боевиков Фото: найденное оружие (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Инна Собора

Правоохранители вместе с украинскими военнослужащими провели оперативно-профилактическую отработку опасных участков на линии разграничения в Донецкой области. В одном из заброшенных зданий нашли схрон с боеприпасами оккупантов.

Об этом сообщают в пресс-центре ООС.

Так, во время общения с местным населением, правоохранителей сориентировали о вероятном местонахождении боеприпасов.

"Во время обыска одного из заброшенных зданий поисковая группа спецназовцев обнаружила опасный схрон. Там были гранаты (ф1, ргд5, ргн) и запалы к ним, тротиловые шашки (совокупным весом – почти 9кг), гранатомет и противотанковые мины. Обнаруженные боеприпасы переданы взрывотехникам для их дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ обнаружила в Славянске скрытый арсенал боевиков. В схроне нашли: тротил, мины и карты-схемы с координатами объектов критической инфраструктуры Донецкой области.

Напомним, 30 марта в штабе ООС сообщили, что в Луганской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили схрон с боеприпасами на территории одной из школ.

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