На Донбассе тяжело ранен украинский военный, - Минобороны

На Донбассе сегодня, 4 марта, в результате обстрела боевиков был тяжело ранен украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Сообщается, что по имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение.

Всего с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь в сторону украинских позиций. Оба обстрела произошли утром на луганском направлении и участки разведения сил и средств не затронули. В ходе обстрелов незаконные вооруженные формирования использовали станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра, 82 мм минометы.

"В обоих случаях наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение прошлых суток, 3 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро защитников получили ранения.

Сегодня стало известно, что ао время обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе 3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко, военнослужащий в/ч А4427.