На Донбассе трое украинских военных получили ранения, - ООС

Боевики стреляли в сторону Донецкой фильтровальной станции

На Донбассе в районе проведения операции О'объединенных сил в течение текущих суток, 2 июня, трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что в течение дня боевики в очередной раз помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

"Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по ДФС, не дав возможности доставить ремонтные бригады. Во время боевых действий на протяжении текущих суток трое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что потери противника в результате противостояния уточняются. В целом боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении.

"Враг проявлял себя вблизи Авдеевки, Опросного и Водяного, что на донецком направлении, а также Новотошковского, что в Луганской области", - сообщили в штабе.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района "Чагари" в поселке Пивденне сгорело 9 домов.