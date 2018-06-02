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На Донбассе трое украинских военных получили ранения, - ООС

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 19:26
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики стреляли в сторону Донецкой фильтровальной станции

На Донбассе в районе проведения операции О'объединенных сил в течение текущих суток, 2 июня, трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что в течение дня боевики в очередной раз помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

"Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по ДФС, не дав возможности доставить ремонтные бригады. Во время боевых действий на протяжении текущих суток трое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что потери противника в результате противостояния уточняются. В целом боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении.

"Враг проявлял себя вблизи Авдеевки, Опросного и Водяного, что на донецком направлении, а также Новотошковского, что в Луганской области", - сообщили в штабе.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района "Чагари" в поселке Пивденне сгорело 9 домов.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: обстрел, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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