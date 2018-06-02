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На Донбасі троє українських військових отримали поранення, - ООС

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 19:26
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики стріляли у бік Донецької фільтрувальної станції

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил упродовж поточної доби, 2 червня, троє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що протягом дня бойовики вкотре завадили розпочати роботи на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС).

"Ворог вів вогонь з мінометів по околицях Авдіївки, так і безпосередньо зі стрілецької зброї по ДФС, не давши можливості доставити ремонтні бригади. Під час бойових дій впродовж поточної доби троє військовослужбовців зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

Також у штабі додали, що втрати противника внаслідок протистояння уточнюються. Загалом бойові дії тривали переважно на донецькому напрямку.

"Ворог проявляв себе поблизу Авдіївки, Опитного та Водяного, що на донецькому напрямку, а також Новотошківського, що в Луганській області", - повідомили штабі.

Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків мирних мешканців району "Чагарі" в селищі Південне згоріло 9 будинків.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: обстрел, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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