На Донбасі троє українських військових отримали поранення, - ООС

Бойовики стріляли у бік Донецької фільтрувальної станції

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил упродовж поточної доби, 2 червня, троє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що протягом дня бойовики вкотре завадили розпочати роботи на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС).

"Ворог вів вогонь з мінометів по околицях Авдіївки, так і безпосередньо зі стрілецької зброї по ДФС, не давши можливості доставити ремонтні бригади. Під час бойових дій впродовж поточної доби троє військовослужбовців зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

Також у штабі додали, що втрати противника внаслідок протистояння уточнюються. Загалом бойові дії тривали переважно на донецькому напрямку.

"Ворог проявляв себе поблизу Авдіївки, Опитного та Водяного, що на донецькому напрямку, а також Новотошківського, що в Луганській області", - повідомили штабі.

Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків мирних мешканців району "Чагарі" в селищі Південне згоріло 9 будинків.