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На Донбассе есть три самых горячих направления: Хомчак назвал какие

Автор: РБК-Украина

На Донбассе наибольшая активность по обстрелам наблюдается по трем направлениям. В частности, на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает пресс-служба Офиса президента.

Он подчеркнул, что российско-оккупационные войска, пренебрегая договоренностями Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций.

"Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецкои направлениях", - добавил он.

Напомним, боевики на Донбассе готовят обстрелы из минометов. Также известно, что противник прячет тяжелое вооружение на Донбассе.

Добавим, что боевики не пропускали наблюдателей ОБСЕ через свои блокпосты в Донецкой области. Объясняли отказ приказом от командиров и разминированием территорий.

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены применением тяжелого вооружения боевиками на Донбассе.

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