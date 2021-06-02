На Донбассе есть три самых горячих направления: Хомчак назвал какие

На Донбассе наибольшая активность по обстрелам наблюдается по трем направлениям. В частности, на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает пресс-служба Офиса президента.
Он подчеркнул, что российско-оккупационные войска, пренебрегая договоренностями Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций.
"Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецкои направлениях", - добавил он.
Напомним, боевики на Донбассе готовят обстрелы из минометов. Также известно, что противник прячет тяжелое вооружение на Донбассе.
Добавим, что боевики не пропускали наблюдателей ОБСЕ через свои блокпосты в Донецкой области. Объясняли отказ приказом от командиров и разминированием территорий.
Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены применением тяжелого вооружения боевиками на Донбассе.