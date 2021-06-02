На Донбассе есть три самых горячих направления: Хомчак назвал какие

На Донбассе наибольшая активность по обстрелам наблюдается по трем направлениям. В частности, на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак , передает пресс-служба Офиса президента.

"Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецкои направлениях", - добавил он.

Он подчеркнул, что российско-оккупационные войска, пренебрегая договоренностями Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций.

Напомним, боевики на Донбассе готовят обстрелы из минометов. Также известно, что противник прячет тяжелое вооружение на Донбассе.

Добавим, что боевики не пропускали наблюдателей ОБСЕ через свои блокпосты в Донецкой области. Объясняли отказ приказом от командиров и разминированием территорий.

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены применением тяжелого вооружения боевиками на Донбассе.