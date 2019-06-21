На Донбассе травмирован один украинский военный

В пятницу, 21 июня 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрелов один украинский военный получил боевую травму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, сегодня боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Новотроицкое, Луганское, Новолуганское и Пивденное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Напомним, ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что российские наемники обстреляли населенный пункт Чермалык в Донецкой области. В результате обстрела жительница села получила ранения. Также был поврежден частный дом.