На Донбассе тероборона сбила российский вертолет: появилось видео
Фото: российский вертолет Ми-35М сбили на Донбассе (wikimedia.org Vitaly V. Kuzmin)
Бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.
"В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М", - говорится в подписи к опубликованному видео.
На опубликованных кадрах видно, как вертолет противника загорается и падает в поле после меткой стрельбы украинских бойцов.
Напомним, ранее на этой неделе Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет вблизи Николаевки в Херсонской области.
А под Изюмом в Харьковской области был уничтожен российский вертолет Ка-52.
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