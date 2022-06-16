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На Донбассе тероборона сбила российский вертолет: появилось видео

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Донецкая область, Четверг 16 июня 2022 18:23
На Донбассе тероборона сбила российский вертолет: появилось видео Фото: российский вертолет Ми-35М сбили на Донбассе (wikimedia.org Vitaly V. Kuzmin)
Автор: Юлия Бойко

Бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М", - говорится в подписи к опубликованному видео.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет противника загорается и падает в поле после меткой стрельбы украинских бойцов.

Напомним, ранее на этой неделе Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет вблизи Николаевки в Херсонской области.

А под Изюмом в Харьковской области был уничтожен российский вертолет Ка-52.

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