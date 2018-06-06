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На Донбассе в течение дня обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 18:52
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Боевики на Донбассе в течение дня 7 раз нарушали режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, сегодня в течение дня, 6 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, 6 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. За текущие сутки потерь у наших войск нет. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики на Донбассе в течение дня 7 раз нарушали режим прекращения огня, в частности на Донецком и Мариупольском направлениях. Так, под обстрел попали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Гнутово, Павлополь и Широкино, Опытное.

"Подразделения объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

 

Сводка по состоянию на 18:00 6 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 6 июня,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 6 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе задержали разведчика "ДНР".

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Теги публикации: Донбасс, обстрел, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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