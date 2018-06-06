На Донбасі протягом дня обішлося без втрат серед українських військових, - ООС

Бойовики на Донбасі протягом дня 7 разів порушували режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, сьогодні протягом дня, 6 червня 2018 року, обішлося без втрат серед українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 6 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою.Поточної доби втрат наших військ немає. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бойовики на Донбасі протягом дня 7 разів порушували режим припинення вогню, зокрема на Донецькому та Маріупольському напрямках. Так, під обстріл потрапили українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Гнутове, Павлопіль та Широкине, Опитне.

"Підрозділи об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі затримали розвідника "ДНР".