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На Донбасі протягом дня обішлося без втрат серед українських військових, - ООС

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 18:52
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Бойовики на Донбасі протягом дня 7 разів порушували режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, сьогодні протягом дня, 6 червня 2018 року, обішлося без втрат серед українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 6 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою.Поточної доби втрат наших військ немає. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бойовики на Донбасі протягом дня 7 разів порушували режим припинення вогню, зокрема на Донецькому та Маріупольському напрямках. Так, під обстріл потрапили українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Гнутове, Павлопіль та Широкине, Опитне.

"Підрозділи об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

 

Зведення станом на 18:00 6 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 6 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 6 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі затримали розвідника "ДНР".

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Теги публікації: Донбас, обстрел, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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