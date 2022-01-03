На Донбассе более суток сохраняется "тишина"

В течение суток 2 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
С начала суток, 3 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 1 января боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.