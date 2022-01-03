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На Донбасі понад добу зберігається "тиша"

Автор: Артур Родивилов

Протягом доби 2 січня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

З початку доби, 3 січня, з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 1 січня бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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